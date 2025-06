Il racconto dei ristoranti ai tempi dell’Intelligenza artificiale | lo storytelling del nulla cosmico

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale permea ogni aspetto della nostra comunicazione, il racconto dei ristoranti si trasforma in un vero e proprio viaggio nel nulla cosmico. Tra comunicati vuoti e parole prive di sostanza, ci chiediamo: dove sono finiti i giornalisti in questa rivoluzione digitale? È giunto il momento di riaccendere la passione per le storie autentiche e riscoprire il valore del racconto umano.

Colpito da una mole di comunicati che non dicono nulla, un amico mi confida: è lo stile dell'Intelligenza Artificiale. Ecco. ma dove siamo noi giornalisti?. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il racconto dei ristoranti ai tempi dell’Intelligenza artificiale: lo storytelling del nulla cosmico

In questa notizia si parla di: Intelligenza Artificiale Racconto Ristoranti

