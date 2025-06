Il PSG sollecita Donnarumma | Accetti il rinnovo o chieda il trasferimento

Il Paris Saint-Germain, fresco campione d'Europa, non aspetta oltre: l'ultimatum è stato lanciato a Gigio Donnarumma. Il club francese desidera una risposta chiara e urgente, chiedendo al portiere azzurro di decidere tra il rinnovo o il trasferimento. Con il contratto in scadenza, il futuro di Donnarumma si fa incerto. La decisione è nelle sue mani: accetterà l'offerta e continuerà a scrivere la sua storia a Parigi, o sceglierà di cercare nuove sfide altrove?

Parigi, 6 giugno 2025 – Il tempo scorre e il Paris Saint-Germain, fresco campione d'Europa, ha dato l'ultimatum a Gigio Donnarumma. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, infatti, il club vuole una risposta immediata dal portiere azzurro, che deve decidere definitivamente se continuare la sua avventura con il club francese o se andare via. Donnarumma è approdato in Francia nel 2021 da campione in carica e dopo la scadenza del contratto con il Milan. Da quel momento, con il club campione di Francia ha collezionato totalmente 153 presenze, spalmate in quattro stagioni. Per quanto riguarda i trofei, invece, con i parigini ha vinto quattro volte il campionato, tre volte la Supercoppa francese e due volte la Coppa di Francia, oltre che la Champions League la settimana scorsa in finale contro l'Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net