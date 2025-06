il protagonista di io che ti ho voluto così bene di roberta recchia era rimasto in disparte nel precedente romanzo dell autrice ora è colto nel momento bruciante del primo amore e di una tragedia che lo accompagnerà per molti anni fino a una conquistata rinascita

Nel nuovo capolavoro di Roberta Recchia, il protagonista di "Io che ti ho voluto così bene" emerge dal suo ruolo secondario per affrontare l’intenso turbinio del primo amore e di una tragedia che segnerà la sua vita. Un percorso di dolore, rinascita e speranza che tiene il lettore col fiato sospeso. Nel 2024, le protagoniste di "Tutta la vita che resta" hanno conquistato il premio “Eroine d’oggi”: storie di coraggio e resilienza da scoprire assolutamente.

N el 2024, il premio letterario di iO Donna "Eroine d'oggi " è andato alle protagoniste di Tutta la vita che resta, il romanzo-rivelazione di Roberta Recchia. La storia ruotava intorno all'omicidio, seguito a una violenza, della sedicenne Betta Ansaldo, raccontando la disperazione della sua famiglia e gli abissi in cui un'altra sconosciuta vittima era finita. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › Premio letterario iO Donna, le "Eroine d'oggi" del 2024 sono. In un angolo, un'apparizione fugace: Luca, un ragazzino ignaro di ciò che sta succedendo intorno a lui. Nel suo modo di scrivere, Roberta Recchia dice di seguire «i personaggi nei sentieri che tracciano nella mia testa, e non c'è spazio per niente e nessun altro».