Il prof di statistica che spiega la matematica su TikTok | Vi svelo il lato nascosto dei numeri

Il prof di statistica che spiega la matematica su TikTok vi svela il lato nascosto dei numeri. Con oltre 185mila follower e più di 40 milioni di visualizzazioni, Vincenzo Mauro trasforma concetti complessi in spiegazioni semplici e coinvolgenti. La sua passione per la divulgazione rende la statistica accessibile a tutti, dimostrando che anche i numeri più ostici possono diventare chiari e affascinanti. Scopriamo insieme come questa figura innovativa sta rivoluzionando il modo di apprendere la matematica.

Firenze, 30 maggio 2025 - È diventato un volto familiare per studenti e curiosi grazie ai suoi video social @3minuticolprof (185mila follower e oltre 40 milioni di visualizzazioni su TikTok), dove in pochi minuti riesce a spiegare concetti complessi con parole semplici. Ma Vincenzo Mauro, fiorentino di nascita e professore di Statistica e metodi quantitativi all’Università di Macerata, col suo primo libro I numeri non ingannano (quasi) mai, ha un obiettivo chiaro: insegnarci a non avere paura della matematica e della statistica. Lo fa con ironia, competenza e una missione divulgativa che parte dai social e arriva in libreria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il prof di statistica che spiega la matematica su TikTok: “Vi svelo il lato nascosto dei numeri”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Statistica Matematica Tiktok Numeri

Il prof di statistica che spiega la matematica su TikTok - E’ diventato un volto noto sui social con il profilo @3minuticolprof (185mila follower e oltre 40 milioni di visualizzazioni ... Secondo msn.com

Monia Tomassini, la prof che insegna matematica anche su TikTok. «Sono una personal trainer dei numeri» - PESARO La matematica un tabù inavvicinabile, tallone d’Achille per tutti tranne che per pochi eletti? Non più, grazie alla pesarese Monia Tomassini che attraverso youtube, instagram e tik tok aiuta ... Si legge su corriereadriatico.it

TikTok: numeri da far girare la testa! - Il LinkedIn Top Post di oggi è di Luca Alberigo, che ci fornisce qualche dato sul social TikTok. Ad esempio i post con l’hashtag #FYP (#Perte) hanno raccolto 35 TRILIONI DI VISUALIZZAZIONI! Se ogni ... moondo.info scrive

TikTok Math Videos: Statistics