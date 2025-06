Il prezioso diamante rosa della regina Maria Antonietta andrà all’asta da Christie’s | stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro

Un tesoro di inestimabile valore e storia, il diamante rosa della regina Maria Antonietta, noto come "Marie-Thérèse Pink Diamond," si prepara a salire sul palco dell'asta da Christie’s a New York il 17 giugno. Con una provenienza reale documentata e un taglio aquilone da 10,38 carati, questa gemma unica potrebbe raggiungere cifre sorprendenti, tra i 3 e i 5 milioni di euro. Un’occasione irripetibile per possedere un frammento di regalità e storia.

Il “ Marie-Thérèse Pink Diamond “, un raro diamante rosa a taglio aquilone da 10,38 carati con una documentata provenienza reale, sarà messo all’asta da Christiès a New York il 17 giugno, con una stima compresa tra i 3 e i 5 milioni di euro circa. Dopo oltre un secolo all’interno delle collezioni reali europee, il diamante fu venduto per la prima volta nel 1996 da Sotheby’s a Ginevra. All’epoca, era incastonato in una spilla per capelli custodita in un cofanetto di velluto recante il sigillo del gioielliere di corte dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, A. E. Köchert. Oggi il gioielliere di fama mondiale Joel Arthur Rosenthal lo ha trasformato in un anello spettacolare, degno di una regina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: Diamante Rosa Asta Prezioso

