Il potere salvifico della musica | ecco il progetto dedicato ai giovani che vivono in contesti di fragilità sociale

Il potere salvifico della musica si rivela come un'onda di rinascita capace di cambiare vite. Questo innovativo progetto dedicato ai giovani in contesti di fragilità sociale mira a trasformare il disagio in opportunità, offrendo strumenti di crescita attraverso formazione, cultura e armonia. La Fondazione Pescarabruzzo, insieme a L’Incanto delle Muse e Gea, crea un percorso di speranza e rinascita, perché ogni nota può essere il primo passo verso un futuro migliore.

Con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile e offrire ai più giovani un'alternativa concreta fondata su formazione, cultura e armonia, la Fondazione Pescarabruzzo promuove il progetto "Il potere salvifico della musica", in collaborazione con l'associazione L'Incanto delle Muse e Gea –.

