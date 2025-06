Il polo Urbani ha ospitato undici studenti tedeschi

Il Polo Urbani si è trasformato in un ponte culturale, accogliendo con entusiasmo 11 studenti del liceo tedesco Lessing-Gymnasium Neu-Ulm. Grazie alla brillante idea dei professori Loretta Lucioli e Domenico Caiati, questa iniziativa ha coinvolto studenti, docenti e personale Ata, rafforzando i legami internazionali. Ospitati al Camping Holiday e celebrati dalle autorità locali, si è aperto un nuovo capitolo di scambio e crescita interculturale, che promette di lasciare un segno duraturo.

Grazie a una brillante idea dei professori Loretta Lucioli, (funzione strumentale per l'internazionalizzazione) e di Domenico Caiati, il polo Urbani ha ospitato, di recente, 11 studenti del liceo tedesco Lessing-Gymnasium Neu-Ulm. Un progetto cui, per l'Urbani, hanno partecipato studenti, ai docenti al personale Ata. Ospitati presso il Camping Holiday e omaggiati dal sindaco Ciarpella e dall'assessore alla cultura Elisa Torresi, e dalla dirigente Scolastica Laura D'Ignazi con la pubblicazione (della scuola) de 'Il ricettario della salute' e vini per la Dirigente del liceo tedesco i ragazzi tedeschi hanno avuto una settimana ricca di visite, iniziate con la città di Ascoli Piceno e proseguite con Fermo, Torre di Palme, Porto Sant'Elpidio e, per concludere, con Recanati sulle orme del nostro Leopardi.

