’Il parco della salute’ La novità a Monticelli | | Ora la fase di confronto

Il quartiere di Monticelli si prepara a un volto nuovo con l’arrivo del ‘Parco della Salute’, un’oasi di sei ettari lungo il fiume Tronto dedicata al benessere di tutti. Un progetto innovativo pensato per creare spazi di socializzazione, attività sportive e relax, coinvolgendo la comunità nel suo sviluppo. Ora, è il momento di ascoltare le vostre idee e suggestioni: il futuro di Monticelli si costruisce insieme.

Il quartiere di Monticelli, nel corso dei prossimi mesi, sarà oggetto di un altro atteso intervento da parte dell’amministrazione comunale. Si tratta del ‘ Parco della Salute ’: un’area di sei ettari che sarà realizzata lungo un’estesa fascia verde parallela al fiume Tronto per accogliere spazi e servizi per il benessere e la salute di anziani, bambini e nuove generazioni, nonché per gli amanti dello sport all’aria aperta. Sarà uno dei primi parchi in Italia di questo tipo. Previste zone per i ragazzi con disabilità, ma anche aree studio, giochi per i bimbi, un anfiteatro per piccoli spettacoli, il giardino delle api, un belvedere, un chiosco e addirittura dei circuiti per gli appassionati di mountain bike e skateboard. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it