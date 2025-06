Il paradosso della salute controversa del nostro mare | acque eccellenti ma inquinamento eccessivo

Il mare Adriatico, un tesoro di biodiversità e risorsa vitale, si trova oggi al centro di un paradosso inquietante: acque ancora eccellenti, ma un inquinamento che cresce in modo allarmante. L’aumento dell’azoto, la diminuzione del fosforo e l’eutrofizzazione avanzata sono segnali preoccupanti dello stato di salute di questo ecosistema fragile. Dietro ai numeri si cela una realtà complessa e urgente da affrontare, che richiede azioni immediate per salvaguardare il nostro mare e il suo futuro.

L’azoto è in aumento, il fosforo è in calo e l’eutrofizzazione è preoccupante. Dietro questi valori scientifici si cela lo stato di salute del mare Adriatico, sempre più compromesso a causa dell’inquinamento e del riscaldamento globale. Lo rivela l’ultimo rapporto annuale di Arpae, l’agenzia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il paradosso della salute controversa del nostro mare: acque eccellenti, ma inquinamento eccessivo

