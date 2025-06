Il paese spagnolo che “mette in guardia” le nonne dal mettersi a chiacchierare con la sedia in strada

In Andalucia, una misteriosa campagna di sensibilizzazione sta sorprendendo le nonne locali, invitandole a evitare lunghe chiacchierate sedute in strada durante l'estate. La Polizia di Santa Fe, con tono amichevole ma deciso, ricorda l'importanza di rispettare le regole per preservare la sicurezza e l'armonia sociale. Un esempio di come anche le tradizioni piĂą radicate possano adattarsi alle esigenze moderne, garantendo al contempo il benessere di tutti. Continua a leggere.

A Santa Fe, in Andalucia, la Polizia invita i cittadini a rispettare le regole durante la tradizione estiva del “prendere il fresco” in strada. Nessun divieto, ma attenzione a non occupare marciapiedi o creare disagi alla convivenza e alla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

