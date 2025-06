Il Napoli insiste per Lookman per il dopo-Kvara

Il Napoli non si ferma e punta deciso su Ademola Lookman come possibile erede di Kvara, pronto a rinforzare la rosa azzurra con un colpo importante. La dirigenza sta lavorando con determinazione per assicurarsi il talento dell’Atalanta, puntando a rafforzare la squadra e mantenere vive le ambizioni di successo. L’interesse verso Lookman rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club in questa finestra di mercato, pronti a fare la mossa giusta.

