Il Napoli era su Nusa già l’anno scorso Ora il Neymar norvegese ha fatto a pezzi l’Italia

Antonio Nusa, il giovane talento norvegese già osservato dal Napoli lo scorso anno, torna sulla scena con una performance che ha scosso l’Italia. Dopo aver dimostrato il suo valore nella vittoria con la Norvegia, il suo nome si fa sempre più insistente tra i papabili rinforzi offensivi in vista della prossima stagione. Il mercato si infiamma: il sogno azzurro potrebbe diventare realtà?

Dopo aver brillato con la maglia della Norvegia nella vittoria contro l'Italia, Antonio Nusa torna sotto i riflettori del calciomercato italiano. Il Napoli, già interessato in passato al talento di vent'anni, potrebbe rilanciare l'assalto all'esterno del Lipsia inserendolo nella lista dei rinforzi offensivi in vista della prossima stagione. Nusa il Neymar norvegese. Definito da molti il "Neymar norvegese", Antonio Nusa ritorna in auge, secondo quanto riportato da sky sport: " L'ala classe 2005 era finito nel mirino del Napoli già nella passata stagione, quando il giocatore non si era ancora trasferito al Lipsia in cambio di 21 milioni di euro.

