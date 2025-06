Il mondo del wrestling in ansia | Ric Flair ha un tumore | È la seconda volta in tre anni

Il mondo del wrestling si ferma in un momento di grande preoccupazione: Ric Flair, leggenda vivente con 16 titoli mondiali e due ingressi nella Hall of Fame, ha annunciato di avere un tumore alla pelle. È una battaglia che affronta per la seconda volta in tre anni, ma il suo spirito combattivo è intatto. Ric Flair si prepara a iniziare i trattamenti la prossima settimana, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo coraggio.

Il 16 volte campione del mondo, inserito due volte nella hall of fame, ha confessato di avere un cancro alla pelle: "Inizierò i trattamenti la prossima settimana". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il mondo del wrestling in ansia: Ric Flair ha un tumore: "È la seconda volta in tre anni"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mondo Wrestling Ansia Flair

Il mondo del wrestling in ansia: Ric Flair ha un tumore: "È la seconda volta in tre anni" - Il 16 volte campione del mondo, inserito due volte nella hall of fame, ha confessato di avere un cancro alla pelle: "Inizierò i trattamenti la prossima settimana" ... Come scrive gazzetta.it

Ric Flair: ” il wrestling é l’ attività più insensibile del mondo” - Ric Flair é nel mondo del wrestling da mezzo secolo. Ha assistito al meglio e al peggio di questa disciplina, incluso il modo in cui vengono vengono gestiti gli infortuni. Flair é rimasto sbalordito ... zonawrestling.net scrive

Papa, mondo in ansia due crisi respiratorie - Oggi altre due episodi di insufficienza respiratoria acuta, è sottoposto a ventilazione meccanica. La prognosi rimane riservata Banconote da 50 euro ritirate, non si potranno più usare per ... Riporta msn.com

The Fiend & 4 Other Current WWE Superstar Who Struggling With Depression and Anxiety?