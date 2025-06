Il momento più spaventoso di Jackie Chan nel cinema, senza acrobazie, risale alle riprese di Armour of God del 1986. Durante le scene ambientate in ambienti esotici, un incontro ravvicinato con un leopardo ha messo alla prova il suo coraggio e la sua pazienza. Questa esperienza, tra le più imprevedibili e intense della sua carriera, dimostra che anche senza effetti speciali, il vero rischio può arrivare inaspettato, lasciando un ricordo indelebile di quella giornata estrema sul set.

Le esperienze di Jackie Chan sul set sono spesso ricordate per le sue imprese spettacolari e i rischi assunti volontariamente. Tra gli incidenti più sorprendenti e meno prevedibili si annovera un episodio che lo ha coinvolto direttamente con un animale selvatico: un leopardo. Questa vicenda risale alle riprese del film d'azione e avventura ambientato in ambienti esotici, Armour of God, girato nel 1986. l'incontro ravvicinato tra Jackie Chan e il leopardo durante le riprese. un incidente che avrebbe potuto essere fatale. Durante la lavorazione di Armour of God, il leopardo, inizialmente descritto come "docile" dal protagonista stesso, non rispettò completamente i tempi delle istruzioni del trainer.