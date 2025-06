Il ministro Valditara | Da settembre cellulari vietati a scuola Ma gli studenti potranno usare i tablet

Il nuovo decreto del ministro Valditara segna un cambiamento deciso nel panorama scolastico italiano: da settembre, gli smartphone saranno banditi durante le lezioni, mentre i tablet potranno essere usati come strumenti di apprendimento. Un intervento che mira a migliorare la concentrazione degli studenti e a ridurre le distrazioni in aula. Ma come reagiranno studenti e insegnanti a questa novitĂ ? La risposta potrebbe rivoluzionare il modo di fare scuola nel nostro paese.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara vieterĂ gli smartphone anche alle scuole superiori. Per lo meno in classe. Mentre nell’intervallo «decideranno le scuole. Ci interessa che durante le lezioni non ci si distragga». In un’intervista al Corriere della Sera Valditara spiega che «gli studenti non potranno tenerlo acceso in classe. Di norma, li si fa riporre in contenitori appesi nell’aula e li si riprende all’uscita». E il divieto avrĂ delle eccezioni «per gli studenti con bisogni educativi speciali. Stiamo valutando l’utilitĂ dell’impiego per indirizzi di studio particolari». 🔗 Leggi su Open.online

