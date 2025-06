Il minerale e la raffinazione | così Indonesia e Cina controllano il mercato mondiale del nichel

Il mercato mondiale del nichel, metallo strategico per le batterie delle auto elettriche, è ormai dominato da Indonesia e Cina. Con riserve che rappresentano circa la metà di quelle globali, Jakarta si afferma come protagonista imprescindibile. Ma non finisce qui: le aziende cinesi hanno saputo consolidare il loro potere, assicurando un controllo capillare di tutta la filiera. Un gioco di potere che potrebbe ridefinire gli equilibri energetici e industriali del futuro.

Le auto elettriche cinesi hanno trovato un punto d'appoggio, o meglio un trampolino di lancio, nell' Indonesia. Jakarta detiene infatti circa la metà delle riserve mondiali di nichel, un metallo strategico fondamentale, tra le altre cose, per produrre le batterie agli ioni di litio: il cuore pulsante degli Ev. Bisogna però aggiungere un altro tassello: a loro volta le aziende di Pechino sono riuscite ad acquisire il controllo della maggior parte della capacità di raffinazione del nichel indonesiano, consentendo così al Dragone di ottenere una posizione dominante sulla gestione dei prezzi futuri del prezioso materiale.

