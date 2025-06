Il milkshake blonde sarà il biondo dell’estate | creamy yummy e vibes 2000s

Il Milkshake Blonde sarà il biondo dell’estate, un mix irresistibile di cremosità, gusto e vibes anni 2000. Chi dice che l’estate è solo per i colpi di sole non ha ancora incontrato questa nuance morbida e decisa, che trasmette calore e nostalgia allo stesso tempo. Proprio come un milkshake alla vaniglia sotto il sole, con le playlist più iconiche dei primi 2000. Tutti sono pazzi per il Milkshake Blonde: il nuovo colore che unisce vaniglia, nostalgia e un pizzico di magia.

Chi dice che l’estate è solo per i colpi di sole non ha ancora conosciuto il Milkshake Blonde. Non è il solito biondo, non è il platino glaciale o il beige sabbia. È qualcosa di più morbido, più pieno, con una personalità decisa ma avvolgente. Proprio come un milkshake alla vaniglia gustato sotto il sole, con le playlist dei primi anni 2000 in sottofondo. Tutt* pazz* per il milkshake blonde: il nuovo biondo che vaniglia, nostalgia e un pizzico di indie sleaze. Questa nuova sfumatura è il risultato di una combinazione sapiente di toni caldi e freddi, pensata per dare al biondo un aspetto più cremoso, meno artificiale, ma con un twist moderno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il milkshake blonde sarà il biondo dell’estate: creamy, yummy e vibes 2000s

In questa notizia si parla di: Milkshake Blonde Biondo Estate

Un'idea per la testa: capelli biondi, le sfumature dell'estate 2025 - Dal tono miele al Golden Hour Blonde passando per il Lemon Platinum, l'estate si apre all'insegna della luminosità. Ecco qualche ispirazione per un cambio look di stagione ... Si legge su vanityfair.it

Dream blonde, il biondo da “sogno” da sfoggiare quest’estate - Dream blonde, il biondo di tendenza da provare nell'estate 2024 (getty images) Una cromia che potremmo definire rilassata, un biondo caldo dall'aspetto luminoso e chic, perfetto per l'estate e che ... Come scrive alfemminile.com

Pronte al biondo? Ecco le sfumature più gettonate per l’estate 2025 - Dolce e caldo, il biondo estate 2025 è un mix di sottotoni caldi che si fondono armoniosamente. Luminoso e modulabile, è perfetto per le giornate di sole e relax che ci aspettano con le vacanze ... Lo riporta msn.com