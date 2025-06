Il Milan smobilita ma Leao non è come Hernandez | dal Bayern al prezzo la situazione | CM IT

Il Milan smobilita, ma Leao non è come Hernandez: la situazione tra i due si fa sempre più complessa. Mentre i tedeschi del Bayern tentano di mettere le mani sull’attaccante portoghese, la domanda è una: quale sarà la proposta giusta per convincere il Diavolo a cederlo? In un’estate cruciale, il futuro di Leao potrebbe ancora riservare sorprese, e tutto dipenderà dalla volontà e dall’offerta che arriverà sul tavolo dei dirigenti rossoneri.

Il punto sul futuro dell’attaccante portoghese: i tedeschi ci provano ma serve la proposta giusta La stagione 20242025 del Milan è andata in archivio con un ottavo posto, una sconfitta in finale di Coppa Italia e un’eliminazione ai playoff di Champions League per mano di un modesto Feyenoord. C’è davvero poco da essere allegri in casa rossonera e la vittoria in Supercoppa italiana non può certo bastare. Il Milan smobilita, ma Leao non è come Hernandez: dal Bayern al prezzo, la situazione CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Il giorno dopo la fine del campionato, il Milan ha così iniziato a guardare avanti, scegliendo finalmente un vero Direttore sportivo, Igli Tare, che ha subito puntato su un allenatore importante, come Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan smobilita, ma Leao non è come Hernandez: dal Bayern al prezzo, la situazione | CM.IT

