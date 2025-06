Il meteo | nuvole al Nord Centro-Sud | sole e caldo

Il cielo si fa un po’ capriccioso tra Nord e Centro, con nuvole che portano pioggia e temporali, mentre al Sud splende il sole e il caldo invitano a un tuffo in mare. La giornata di domani promette un mix di emozioni, perfetta per decidere tra una passeggiata all’aperto o un momento di relax in spiaggia. E voi, come trascorrerete questa giornata?

Nuvole al Nord, ma sole e caldo al Sud. Tempo perfetto dunque per andare al mare invece di recarsi alle urne. Ecco allora le previsioni per domani secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Al Nord ci sarà cielo nuvoloso con addensamenti più compatti su alpi, prealpi e relative aree pedemontane che daranno luogo a rovesci e temporali su Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia; parzialmente nuvoloso sulla Liguria e ridosso dell’Appennino tosco-emiliano con locali piovaschi nelle ore centrali della giornata. Al Centro e in Sardegna farà invece bello, con ampi spazi di sereno su tutto il settore con addensamenti nuvolosi nella prima metà di giornata sulla Toscana settentrionale che potrebbero portare a isolati rovesci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il meteo: nuvole al Nord. Centro-Sud: sole e caldo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Nord Nuvole Centro Sole

Meteo, pioggia e temporali al Nord: caldo al Centro-Sud. Le previsioni - Italia divisa tra instabilità al Nord e caldo al Centro-Sud. L’attuale situazione meteorologica sull’Europa vede una profonda area di bassa pressione posizionata a nord delle Isole Britanniche, con un ... Scrive tg24.sky.it

Nubifragi al Nord e caldo record al Centrosud: allerta meteo in Italia - Secondo Tedici, le precipitazioni totali, previste tra il pomeriggio del mercoledì e le prime ore del giovedì, ammontano a circa 100/150 litri per metro quadrato, cioè l’equivalente della pioggia ... Segnala ilsole24ore.com

Giornata con più nuvole che sole - Sin dal mattino nuvolosità compatta ed estesa sul Centro-Ponente con piogge sparse e locali rovesci o temporali al più di moderata intensità in sviluppo sui rilievi, tempo più asciutto sul Levante con ... Da msn.com

Quante scavate occorrono per trovare l’acqua del mare in fondo alla spiaggia? #bellagianda