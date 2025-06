Il Merendanzo Siete tutti invitati alla festa Una giornata per rinsaldare i rapporti

Sei pronto a vivere un giorno di gioia e condivisione? La Fondazione “La Città del Sole” ti invita al Merendanzo, una festa speciale dedicata a rafforzare legami e sorrisi tra cittadini. Domenica 15 a Villa del Colle del Cardinale, un’occasione unica per stare insieme, divertirsi e sostenere un’ottima causa. Non mancare, perché questa giornata è pensata proprio per te!

Anche quest'anno la Fondazione "La Città del Sole", ente storico nel panorama della salute mentale e dell'impegno socio-culturale, invita la città alla sua festa, il Merendanzo, in programma domenica 15 a villa del Colle del Cardinale. L'evento è stato presentato al ristorante Numero Zero. Presenti Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, la sindaca Vittoria Ferdinandi, Ilaria Batassa direttrice della villa del Colle del Cardinale, Raffaella Serra, direttrice sanitaria fondazione La Città del Sole – Onlus, e il direttore generale Marco Casodi. Ferdinandi ha detto che il "Merendanzo" cattura in maniera straordinaria il senso di ciò che si fa a Numero Zero e con la Città del Sole: ossia combattere gli stereotipi con la gioia e la socialità anche per 18 ore consecutive di festa.

