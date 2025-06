Il mercato dell’Inter ricomincia dall’attacco con questi due nomi – Sky

Il mercato dell'Inter si riaccende con due nomi di spicco: Sucic e Luis Henrique. Con gli arrivi ufficiali, la società nerazzurra punta ora a potenziare e ringiovanire il reparto offensivo, per mantenere alta la competitività in campo. Le prossime ore saranno decisive: l'annuncio di Cristian Chivu potrebbe rappresentare il passo successivo verso una squadra ancora più forte. Il rush finale si avvicina: resta sintonizzato per tutte le novità!

Il mercato dell’Inter va avanti, dopo gli arrivi ufficiali di Sucic e Luis Henrique. Il compito dei dirigenti sarà quello di rafforzare e ringiovanire il reparto offensivo. Le ultime. MERCATO INTER, ORA RINFORZARE L’ATTACCO – Definiti e ufficializzati gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique ( pochi minuti fa il comunicato ufficiale del brasiliano ), adesso per la dirigenza dell’Inter, che nelle prossime ore annuncerà anche Cristian Chivu come nuovo allenatore, inizierà a lavorare sull’attacco. Via sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, di conseguenza la Beneamata ha bisogno necessariamente almeno di altre due punte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il mercato dell’Inter ricomincia dall’attacco con questi due nomi – Sky

