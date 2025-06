Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Campomorone con le nuove collezioni primavera-estate

Preparati a vivere un’esperienza unica con il ritorno del Mercatino da Forte dei Marmi a Campomorone! Questa imperdibile manifestazione porta le nuove collezioni primavera-estate direttamente nel cuore della Liguria, offrendo uno shopping selezionato tra capi di tendenza, artigianato e pezzi unici. A ogni appuntamento, il mercatino trasforma la piazza in un evento di stile e convivialità, attirando appassionati e buongustai. Non perdere questa occasione speciale per scoprire le ultime novità della stagione!

Il Mercatino da Forte dei Marmi torna in Liguria. L’appuntamento con il celebre tour è a Campomorone domenica 15 giugno, dalle 8 alle 19 in piazza Marconi. Il tour vanta presenze nelle principali città italiane, ma anche nelle più belle località di vacanza, fra mare, laghi e montagna. A ogni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Campomorone con le nuove collezioni primavera-estate

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mercatino Forte Campomorone Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Borgo San Dalmazzo sabato 7 giugno - Ritorna nel Cuneese l’appuntamento con il mercato di qualità più famoso d’Italia. Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® attese nelle Vie Giovanni XXIII e Don Sturzo ... Lo riporta targatocn.it

Mercatino da Forte dei Marmi, la denuncia: “Nulla da spartire con l’originale”. La replica: “Nostro marchio registrato” - Bergamo. Anva Bergamo, associazione che riunisce e tutela le imprese del commercio su aree pubbliche di Confesercenti, torna all’attacco de “Il Mercatino da Forte dei Marmi”, evento in ... Come scrive bergamonews.it

Mercato del Forte. Domani in città - Arriva a Montevarchi il Mercatino da Forte dei Marmi, che dopo molti mesi torna in Valdarno. Domani gli operatori saranno... Arriva a Montevarchi il Mercatino da Forte dei Marmi, che dopo molti ... Si legge su lanazione.it

Mercatino di Forte dei Marmi e Trenino del Cioccolato a Campomorone