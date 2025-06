Il magico Falstaff dei giocattoli Tremila bambini brianzoli a teatro | Ci siamo divertiti possibile il bis?

Il teatro si trasforma in un mondo incantato, dove il magico Falstaff dei giocattoli porta sogni e risate a tremila bambini brianzoli. Tra applausi scroscianti e occhi pieni di meraviglia, lo spettacolo conquista tutti, tanto da chiedere il bis. Con l’entusiasmo contagioso di Massimo Fiocchi Malaspina, ogni bambino si sente protagonista di una favola reale, pronta a lasciarli sognare ancora. Un’esperienza indimenticabile che, sicuramente, ha solo cominciato.

I bambini entrano in teatro eccitati, si ripetono la parola “ Falstaff!” come se fosse una formula magica di cui solo loro conoscono il segreto. Poi, in sala, la prima ovazione all’arrivo dei musicisti mentre il direttore d’orchestra, il simpaticissimo Massimo Fiocchi Malaspina, uno che ci sa fare con i bambini, si rivolge subito a loro: "Avete le maschere? Molto bene. E le lenti di ingrandimento le avete? Funzionano?". E rivolto a un bimbo delle prime file "Fammi provare la tua.". L’altro giorno il palco del teatro Arcimboldi di Milano si è trasformato nella cameretta dei giocattoli di Windsor, per uno spettacolo strabiliante e divertente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il magico Falstaff dei giocattoli. Tremila bambini brianzoli a teatro: "Ci siamo divertiti, possibile il bis?"

