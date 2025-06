Il lungolago di Como allagato la provocazione dei sindaci contro Rapinese | Adesso lo svuotiamo noi coi secchi

Il lungolago di Como, ancora sott'acqua, testimonia la forza degli eventi atmosferici e le sfide della gestione delle acque. Mentre i sindaci si scambiano provocazioni, i cittadini assistono impotenti, sperando in interventi efficaci e duraturi. Con il livello del lago che inizia lentamente a scendere, si apre una speranza di normalitĂ . La cittĂ si prepara a riprendere il suo splendore, ma quanto durerĂ questa tregua?

Como, 7 giugno 2025 – Sta tornando, lentamente, alla normalitĂ , la situazione del lungolago di Como finito un'altra volta sott'acqua nonostante le paratie costruite proprio per evitare le esondazioni. Oggi il livello delle acque del lago ha iniziato lentamente a scendere, e alle 14 è stata riaperta una delle corsie in attesa di poter tornare a circolare senza piĂą restrizioni nella giornata di oggi. Como ancora coi piedi a mollo: lungolago chiuso e caos La rabbia dei sindaci . Per tutta la giornata di sabato è rimasta aperta al transito la Ztl del centro e le altre corsie preferenziali istituite per gestire l'emergenza viabilistica, in particolare le deviazioni lungo via Bertinelli e viale Cattaneo che in questi giorni hanno garantito il passaggio delle auto.