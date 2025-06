Il lavoro sommerso degli insegnanti | dalle correzioni ai colloqui 800 ore l’anno non retribuite per un valore di 14mila euro Ecco cosa si nasconde dietro le cattedre

Dietro le quinte delle aule italiane si cela un mondo di impegno non riconosciuto: insegnanti che, tra correzioni, colloqui e attività extra, dedicano oltre 800 ore all’anno senza retribuzione, per un valore stimato di 14.000 euro. Questo lavoro sommerso rivela una realtà spesso sconosciuta ai più, che merita attenzione e riflessione. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro le cattedre e quale impatto ha sulla professione educativa.

Dietro la facciata delle "18 ore settimanali" si nasconde una realtà ben diversa: quella di professionisti dell'educazione che dedicano alla scuola il doppio del tempo ufficialmente riconosciuto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

