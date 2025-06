Il killer di Ana e Denisa Aggredito in carcere S’indaga su altre scomparse

Le ombre sul passato si fanno più fitte adesso, rivelando un quadro inquietante di scomparse e orrori irrisolti. Il killer di Ana e Denisa, appena aggredito in carcere, rivela un nuovo lato oscuro, collegato a misteriose sparizioni e ricordi sepolti. La recente perquisizione nella casa di Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena reo confesso, aggiunge pezzi a un mosaico di orrore ancora più complesso. Ma cosa si nasconde dietro questi segreti?

PRATO Ombre pesanti sul passato che potrebbero delineare uno scenario ancora più agghiacciante e tragico. Un ipotetico album di terribili ricordi. Da serial killer. Memorie al momento sepolte nel silenzio. Ma nuovi indizi trovati nella perquisizione nella casa di Vasile Frumuzache, la guarda giurata romena di 32 anni reo confesso degli omicidi di due escort connazionali, quello di Ana Maria Andrei di 27 anni risalente all’agosto del 2024 a Montecatini Terme e quello a Prato di Maria Denisa Paun, consumato nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorso, fanno ipotizzare agli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Luca Tescaroli, che potrebbero esserci altre vittime oltre ai due casi scoperti finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il killer di Ana e Denisa. Aggredito in carcere. S’indaga su altre scomparse

In questa notizia si parla di: Killer Denisa Aggredito Carcere

“Ho ucciso anche un’altra donna”. Denisa, l’orribile confessione del killer: era scomparsa da mesi - Un orribile segreto è venuto alla luce nel cuore di Monsummano Terme, dove Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso e decapitato Maria Denisa Paun, scomparsa da mesi.

SI SONO RINCOJONITI PURE I CARCERATI, SE DEVI FARE QUALCOSA FALLA BENE DIOBONO!! Vasile Frumuzache, il killer di Denisa e Ana Maria aggredito in carcere: un parente di una delle escort gli ha lanciato dell'olio bollent... https://leggo.it/schede/d Partecipa alla discussione

Il killer di Denisa Adas e di Ana Maria Andrei aggredito nel carcere di Prato da un parente di una delle due vittime. Gli inquirenti cercano di capire se possa aver compiuto altri delitti. @TgrRaiToscana ?https://rainews.it/tgr/toscana Partecipa alla discussione

Il killer di Ana e Denisa. Aggredito in carcere. Si cercano altre vittime - Attaccato da un detenuto cugino della 27enne uccisa a Montecatini Terme. Il mistero del secondo delitto senza sangue. Si teme che ci siano ulteriori episodi. L’assassino era in ferie quando ha colpito ... Come scrive msn.com

Il killer di Denisa aggredito in carcere, nuovi indizi su possibili altre vittime oltre ai due casi confessati - Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, è stato aggredito in carcere da un parente della seconda donna. Per gli inquirenti forse ci sono segnali di altri fem ... ansa.it scrive

Killer di Denisa aggredito in carcere da un parente della vittima: olio bollente sul volto - Secondo quanto riporta il procuratore Luca Tescaroli "l'autore" dell'aggressione "ha potuto agire indisturbato senza alcun ... huffingtonpost.it scrive

Denisa e Ana, il killer aggredito in carcere con olio bollente - Ore 14 del 06/06/2025