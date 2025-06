Il killer delle due donne era insospettabile il giorno del delitto si è messo in ferie

Il titolare della società di vigilanza dove Vasile Frumuzache lavorava da tre anni: “Con lui mai problemi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il killer delle due donne “era insospettabile, il giorno del delitto si è messo in ferie”

