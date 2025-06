Il gruppo Maxi emergenze Asl Tse in campo per la visita di Sergio Mattarella

In un giorno speciale per Arezzo, il Gruppo Maxi Emergenze della Asl Toscana Sud Est si è mobilitato con prontezza e professionalità per garantire la sicurezza di Sergio Mattarella durante la sua visita alla Cittadella della Pace di Rondine. Un team dedicato, un'ambulanza e giovani soccorritori hanno dimostrato ancora una volta l’eccellenza del sistema sanitario territoriale, pronto a intervenire tempestivamente in ogni emergenza. La sicurezza dei momenti di grande rilevanza pubblica passa anche da loro.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Una ambulanza con medico e infermiere a disposizione del Capo dello Stato. Una ventina di giovani soccorsi per colpo di calore In occasione della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, oggi alla Cittadella della Pace di Rondine, il Gruppo Maxi Emergenze della Asl Toscana Sud Est ha predisposto il Piano Sanitario, redatto sulla base del protocollo d’intesa tra Ministro della Salute, Regioni e Provincie Autonome, e le indicazioni ricevute durante la riunione alla Prefettura di Arezzo. Un piano che ha messo in campo uomini e mezzi del 118 dislocati nei punti chiave, pronti ad intervenire in caso di necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gruppo Maxi emergenze Asl Tse in campo per la visita di Sergio Mattarella

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gruppo Maxi Emergenze Visita

Germania, maxi-blitz contro il gruppo di ultradestra “Cittadini del Reich”. “Avevano creato un contro-Stato” - La Germania affronta una massiccia operazione contro il gruppo di ultradestra "Cittadini del Reich", autoproclamatosi “Regno di Germania”.

CENTRALE REGIONALE OPERATIVA SOCCORSO SANITARIO – MAXI EMERGENZE – BARI – ITALY