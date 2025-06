Il grande jazz agli Agostiniani

Preparati a lasciarti trasportare dai suoni coinvolgenti del grande jazz agli Agostiniani! Lunedì sera, alle 21, l’AB Rimini Big Band, guidata dal maestro Renzo Angelini, ti porterà in un viaggio musicale tra le atmosfere classiche delle orchestre del secolo scorso e le vibranti sonorità del jazz più moderno. Un evento imperdibile per gli appassionati e non solo, che saprà conquistare ogni ascoltatore con un mix di ritmi travolgenti e melodie indimenticabili. Non mancare!

. Lunedì (inizio alle 21) appuntamento col concerto dell’ AB Rimini Big Band, diretta dal maestro Renzo Angelini, per una serata dai ritmi travolgenti. L’ensemble è formato da 19 musicisti. Il concerto porta in scena tutto il lavoro di scrittura ed arrangiamento delle orchestre del secolo scorso, fino a condurre poi il pubblico al jazz più moderno. Una serata che spazierà dai brani di Ellington, Miller e Porter fino a quelli di Coltrane, Morgan e Silver. L’ingresso al concerto è gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

