Il giornale di carta ha un futuro Barachini spinge sulla distribuzione

Il futuro del giornale di carta è ancora promettente, a patto di superare le sfide della distribuzione. Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sottolinea l’importanza di raggiungere soprattutto i lettori over 50, appassionati di sfogliare un quotidiano fisico. Con risorse stanziate e un impegno concreto, si apre una nuova era per l’informazione cartacea, che può continuare a essere un elemento fondamentale del nostro panorama mediatico.

"Il giornale cartaceo ha un futuro, il problema semmai è quello di farlo arrivare agli utenti finali, alle persone in particolare dai 50 anni in su che amano informarsi sfogliando un quotidiano". Ne è convinto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini che ieri era ad Ancona per un impegno del suo partito, FI. L’ultimo Dpcm aveva stanziato risorse per il settore: qual è l’obiettivo che vi prefiggete? "Da un lato c’è un sostegno agli editori in base alle copie vendute da ogni singola testata, dall’altro quello rivolto alla distribuzione che credo sia centrale" In che senso? "È fondametale che le edicole siano presenti sul territorio in modo che i giornali siano vicini ai cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il giornale di carta ha un futuro". Barachini spinge sulla distribuzione

