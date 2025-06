Il giardino della scuola si trasforma in una galleria a cielo aperto

di creatività, dove i piccoli artisti hanno espresso la loro fantasia attraverso dipinti, sculture e installazioni. Un’esperienza unica che ha reso il giardino un vero e proprio scrigno di emozioni e talento, coinvolgendo genitori, insegnanti e tutta la comunità in un momento di gioia e scoperta. La creatività dei bambini si è così trasformata in un messaggio di speranza e bellezza, rendendo questa mostra un ricordo indelebile nella memoria di tutti.

BRINDISI - Nel giardino della Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Bosco" di Brindisi, i bambini della sezione 3°A di appena 5 e 6 anni hanno dato vita a una mostra d'arte sorprendente e coinvolgente. L'iniziativa ha trasformato lo spazio all'aperto in una galleria a cielo aperto, colorata e ricca.

