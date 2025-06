Il Flash Mob di FdI contro l' impianto Edison a Jesi | Il sindaco Fiordelmondo protesta contro se stesso

Un impegno civico che unisce cittadini e partiti per difendere l’ambiente e il territorio. A Jesi, il Flash Mob di Fratelli d’Italia si è scagliato contro il progetto di Edison Next per un impianto di rifiuti speciali, evidenziando le preoccupazioni della comunità e del sindaco Fiordelmondo stesso, che protesta contro una decisione che sembra contraddirlo. La mobilitazione dimostra come la partecipazione possa fare la differenza nel plasmare il futuro locale.

ANCONA – Un Flash Mob per dire no all'impianto per rifiuti speciali che la Edison next vuol fare alla Zipa di Jesi. A organizzarlo è stata, nella giornata di ieri, Fratelli D'Italia in piazza della Repubblica. «Non si può rifiutare il dialogo – ha affermato la coordinatrice del circolo jesino di.

