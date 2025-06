Il Flash Mob di FdI contro l' impianto Edison a Jesi | Il sindaco Fiordelmondo protesta contro se stesso

Un coinvolgente flash mob ha animato Jesi, con Fratelli d’Italia scendendo in piazza per dire no all’impianto di rifiuti speciali proposto da Edison Next alla Zipa. Un gesto simbolico che unisce cittadini e politici in una protesta collettiva, mentre il sindaco Fiordelmondo si trova a criticare se stesso. Una dimostrazione di come la comunità sia decisa a difendere il proprio territorio e il proprio futuro.

ANCONA – Un Flash Mob per dire no all’impianto per rifiuti speciali che la Edison next vuol fare alla Zipa di Jesi. A organizzarlo è stata, nella giornata di ieri, Fratelli D’Italia in piazza della Repubblica. «Non si può rifiutare il dialogo – ha affermato la coordinatrice del circolo jesino di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il Flash Mob di FdI contro l'impianto Edison a Jesi: «Il sindaco Fiordelmondo protesta contro se stesso»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Flash Mob Fdi Contro Impianto Edison Jesi Sindaco Fiordelmondo Protesta Contro Stesso

Il Flash Mob di FdI contro l'impianto Edison a Jesi: «Il sindaco Fiordelmondo protesta contro se stesso» - Un impegno civico che unisce cittadini e partiti per difendere l’ambiente e il territorio. A Jesi, il Flash Mob di Fratelli d’Italia si è scagliato contro il progetto di Edison Next per un impianto di rifiuti speciali, evidenziando le preoccupazioni della comunità e del sindaco Fiordelmondo stesso, che protesta contro una decisione che sembra contraddirlo.

Edison propone impianto rifiuti nella zona industriale zipa a jesi, scattano le prime proteste - Il progetto di Edison per un impianto di trattamento rifiuti nella zona industriale zipa di Jesi solleva preoccupazioni su sicurezza, ambiente e coinvolgimento della comunità, con richieste di maggior ... Secondo gaeta.it

FdI, 'si attivi Direttiva Seveso su impianto rifiuti a Jesi' - L'impianto per il trattamento dei rifiuti che Edison intende realizzare nella zona industriale Zipa di Jesi (Ancona) è una questione che va affrontata con urgenza e responsabilità. (ANSA) ... Segnala ansa.it

Edison, impianto Jesi in linea con principi economia circolare - (ANSA) - ANCONA, 07 MAG - L'impianto Edison Next Recology previsto a Jesi "è in linea con i principi di economia circolare e in particolare: è sicuro; contribuisce a eliminare fattori inquinanti ... Scrive msn.com

Murder in the Gunroom A Deadly Mystery by H. Beam Piper