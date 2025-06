Il finanziere accusato di violenza sessuale sull’allieva a L’Aquila

Un grave episodio scuote l’istituzione militare: un capitano della Guardia di Finanza, A.P., accusato di aver tentato di convincere un’allieva a intrattenere rapporti sessuali attraverso minacce e avances ingannevoli. L’arresto e il trasferimento al nord non fermano le polemiche e le domande sulla tutela delle donne nelle forze armate. La vicenda evidenzia un problema più ampio di rispetto e sicurezza che richiede interventi decisi e trasparenti.

«Non sai cosa ti perdi. Questo è solo un assaggio. Se sabato non ti fai punire passeremo tutta la giornata insieme a fare sesso». Con queste parole un capitano della Guardia di Finanza, A.P., 32 anni, di Catanissetta ha cercato di convincere un’allieva a fare sesso con lui. A.P. Era in servizio alla Scuola Ispettori Sottufficiali delle Fiamme gialle dell’Aquila. Nel frattempo è stato trasferito al nord. La ragazza, 24enne di Taranto, ha tentato di divincolarsi senza riuscirci. Per questo il pm Ugo Timpano ha chiuso le indagini contestando al capitano i reati di violenza sessuale e lesioni. La denunciare. 🔗 Leggi su Open.online