Il film di The Twilight Zone si farà | Ben Stiller alla regia per Warner Bros

Finalmente si fa sul serio: Ben Stiller alla regia del film di The Twilight Zone per Warner Bros. Dopo oltre 15 anni di tentativi, il progetto sta finalmente prendendo vita grazie a questa nuova direzione. Con una produzione che promette di rivitalizzare la leggendaria serie, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica ricca di suspense e sorprese. Il conto alla rovescia è iniziato: il futuro di Ai confini della realtà si fa sempre più interessante.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ben Stiller dirigerà The Twilight Zone (Ai confini della realtà) per la Warner Bros., progetto a cui sta lavorando in sordina da circa sei mesi. Il tanto atteso film su Ai confini della realtà sembra finalmente prendere forma dopo più di 15 anni di tentativi infruttuosi da parte di Appian Way, la casa di produzione di Leonardo DiCaprio. Questo progetto, che ha visto susseguirsi numerosi sceneggiatori e registi, sembra ora destinato a diventare realtà, con Ben Stiller alla regia. La Warner Bros., che ha preso in carico la produzione insieme a Appian Way, sembra essere pronta a dare il via a questa nuova versione del leggendario show televisivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il film di The Twilight Zone si farà: Ben Stiller alla regia per Warner Bros.

