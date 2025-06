Il figlio di Will Smith ha aperto un ristorante gratis per i senzatetto

Il figlio di Will Smith, Jaden, dimostra che il cuore può fare la differenza: con il suo ristorante vegano gratuito 'I Love You', sta offrendo un aiuto concreto ai senzatetto di Los Angeles. Un esempio di come le star possano trasformare il loro successo in azioni solidali, combattendo la povertà alimentare e portando speranza nelle strade della città. Scopriamo insieme questa iniziativa ispiratrice!

Scopri come Jaden Smith sta combattendo la povertà alimentare a Los Angeles con il suo innovativo ristorante vegano gratuito, 'I Love You'. Un esempio di come le star possono fare la differenza!

Il figlio di Will Smith rende permanente il suo ristorante solidale: pasti gratis per i senzatetto (con menù interamente vegano) - Jaden Smith rende permanente il food truck lanciato nel 2019 e apre un ristorante gratuito per i senzatetto con menù interamente vegano. Si legge su greenme.it

