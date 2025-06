Il Festival Teatrale dell’Acquedotto continua a scorrere in Val Bisagno tra storia arte e comunità

volte in palcoscenici di emozioni e incontri autentici. Il Festival Teatrale dell’Acquedotto, giunto alla sua 17ª edizione, promette di coinvolgere pubblico e comunità, riscoprendo il patrimonio storico e artistico della Val Bisagno. Tra spettacoli, narrazioni e momenti di condivisione, questa kermesse continua a testimoniare come il teatro possa essere un potente motore di identità e rigenerazione urbana. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile tra arte e tradizione.

Edizione numero 17 per il Festival Teatrale dell'Acquedotto, che torna ad accendere la Val Bisagno e non solo tra teatro, storia, incontri e comunità. Dal 7 giugno al 30 luglio 2025 la manifestazione animerà alcuni dei luoghi più suggestivi della vallata e della città, trasformandoli ancora una.

