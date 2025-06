Il duro giudizio della maestra sul quaderno e punizioni all' antica | scontro coi genitori il caso a Treviso

Una scuola in fermento a Treviso: tra giudizi severi, punizioni all'antica e un acceso scontro con i genitori. La maestra, esasperata, si lascia sfuggire un'amara frase che ha scatenato polemiche: “Sono stufa, se continui così, stattene a casa”. Un caso che mette in luce le tensioni tra insegnanti e famiglie, sollevando interrogativi sul metodo educativo e il dialogo tra scuola e genitori.

"Sono stufa, se continui così, stattene a casa": questo in sintesi il duro giudizio della maestra, destinataria delle proteste dei genitori a Treviso.

