il divorzio trump musk lascia meloni senza sponde l opinione di sisci

Il divorzio tra il presidente americano Donald Trump e il tecnomiliardario Elon Musk con scambi di accuse al vetriolo scuote tanti equilibri statunitensi nel medio-lungo termine, e ha un impatto praticamente immediato in Europa. Musk era il sostenitore della destra radicale, come l’AfD tedesca. Ma Trump invece ha accolto da principe il cancelliere di Berlino Friederich Merz, che ha conquistato il potere ergendosi come una diga contro l’AfD. Merz è oggi l’uomo forte dell’Unione europea, alleato del presidente francese Emmanuel Macron, votato a tenere lontano dal governo la destra radicale di Marine Le Pen. 🔗 Leggi su Formiche.net