Il dissenso oggi è messo fuori legge L’invito ad astenersi al referendum n’è un esempio clamoroso

In un’epoca in cui il dissenso sembra essere sottoposto a una repressione crescente, il recente invito all’astensione al referendum rappresenta un esempio lampante di questa tendenza. Come evidenziato da Sara Gandini e Paolo Bartolini, la vera questione non riguarda solo le decisioni politiche, ma la criminalizzazione e il controllo autoritario sui cittadini che esprimono opinioni divergenti. È ora di riflettere su come preservare i diritti fondamentali in un contesto di crescente censura.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini In pochi hanno colto che il punto nevralgico della "questione pandemica" su cui ci siamo intrattenuti più e più volte, atteneva alla nuova criminalizzazione e gestione autoritaria del dissenso. Temi importanti come il dispositivo biopolitico del greenpass e l'affidabilità (elevata per alcune fasce di popolazione, molto meno per altre) dei vaccini di nuova generazione, hanno catturato il dibattito come attrattori gravitazionali. Nel mentre la posta in gioco andava oltre i singoli contenuti, rivelando la postura prevalente del neoliberalismo di guerra: alla luce degli ultimi cinque anni, e dell'attuale delirio pro-riarmo fomentato dalle élite europee, è bene chiamare così questa fase del tecno-capitalismo contemporaneo.

