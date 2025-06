Il dialogo cultura-scuola Sono previsti tre momenti formativi di ‘BAD to School’

Il dialogo tra cultura e scuola è fondamentale per creare un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo. Per rafforzare questa connessione, sono previsti tre momenti formativi gratuiti di ‘Bad to School’, un ciclo di workshop regionali che si terranno a Siena presso l’Accademia dei Fisiocritici il 21 e il 28 giugno. Un’opportunità unica per educatori, studenti e attori culturali di confrontarsi e condividere idee innovative, contribuendo a una crescita comune.

Appuntamenti di formazione gratuita per rafforzare il dialogo tra scuola e cultura. Di respiro regionale, che si svolgeranno nel senese e che coinvolgono anche attori valdelsani. La sede, infatti, sarà Siena e gli appuntamenti si svolgeranno oggi, il 21 e e 28 giugno presso l'Accademia dei Fisiocritici. Si tratta di tre momenti formativi di 'BAD to School' ciclo di workshop gratuiti dedicati al dialogo tra cultura e scuola, organizzati nell'ambito del progetto ECCO – Ecosistemi e Connessioni Culturali, promosso con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Rivolti a insegnanti, operatori culturali, formatori e giovani interessati ad approfondire le relazioni tra pratiche artistiche, mediazione e didattica, i workshop si propongono di offrire strumenti concreti e spunti progettuali per rafforzare l'interazione tra il mondo dell'educazione e quello della cultura.

