Il dermatologo | Con alopecia areata disagi e costi alti svecchiare linee guida

L'alopecia areata, una condizione che colpisce milioni di italiani, si scontra con un sistema ancora ancorato a linee guida obsolete. Questo rende il percorso di cura spesso costoso e complicato, creando disagi significativi per i pazienti. Antonio Costanzo, esperto di dermatologia, sottolinea l'urgenza di aggiornare le raccomandazioni cliniche per migliorare qualità e accessibilità delle cure. È giunto il momento di svecchiare le linee guida e mettere al centro i bisogni dei pazienti.

"Le linee guida sono datate e per i pazienti che soffrono di alopecia areata il percorso da compiere per le cure diventa spesso costoso e tortuoso". Non ha dubbi Antonio Costanzo, responsabile dell'Unità di dermatologia dell'ospedale Humanitas di Rozzano, che, durante un corso sul tema svoltosi a Milano, ha spiegato i disagi delle .

