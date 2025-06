Il Derby tra gli studenti | il Polo segna due gol e vince sul Liceo

Il derby tra gli studenti di Lugo ha acceso l’entusiasmo delle valli, trasformando il campo in uno stadio con cori, fumogeni e un tifo da vero grande evento sportivo. Sul campo, Polo e Liceo si sono sfidati con passione e determinazione, culminando con una vittoria importante per il Polo, grazie a due gol decisivi. Una giornata intensa che ha unito la comunità scolastica e celebrato lo spirito di squadra prima dell’ultimo sprint didattico.

Tifo e atmosfera da stadio, con cori (positivi) indirizzati anche alla sindaca della città, Elena Zannoni. In campo le rappresentative del Liceo e del Polo a contendersi un derby studentesco targato Lugo. Fumogeni, fischi, cori, urla e la tensione agonistica come nelle migliori tradizioni calcistiche. Una partita che è andata in scena lunedì 2 giugno, poco prima della ripresa degli studi per l’ultima settimana di scuola. Decisivi i due gol segnati dal Polo, che si è aggiudicato il derby con i cugini del liceo per 2 a 1. Un risultato che porta in vantaggio il Polo anche nel conto delle sfide disputate in vari sport nel lungo fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it