Il delitto di Garlasco Infangare la vittima non porta alla giustizia

Il delitto di Garlasco ci insegna che infangare la vittima non porta alla verità né alla giustizia. In un’indagine, la chiarezza di tempo, luogo e azione sono fondamentali per ricostruire la scena del crimine e stabilire i colpevoli. Solo con questa precisione si può fare luce su un caso complesso e garantire un processo equo. Il ticket per la verità in questi casi è sempre quello: prove concrete e verificabili.

Roma, 7 giugno 2025 – Quando il cervello entra in allerta – e accade anche nelle fasi investigative – cerca connessioni ovunque, fiuta minacce anche dove non ci sono. Un processo penale però non è una caccia all’uomo: è un sistema di verifica. Dunque, per rimettere in discussione un delitto come quello di Garlasco, servono tre coordinate essenziali: tempo, luogo, azione. Bisogna poter dire: “Era lì, in quel momento, e ha fatto questo”. Il ticket del parcheggio, i biglietti scritti a mano, le telefonate, gli scontrini, i tracciamenti: sono indizi. Ad ogni modo, finché non si incastrano in una sequenza coerente e verificabile, restano suggestioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il delitto di Garlasco. Infangare la vittima non porta alla giustizia

