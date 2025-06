Il costo del biglietto è raddoppiato in caso di acquisto sul mezzo | lo sfogo di una passeggera

delusione, ho scoperto che il prezzo del biglietto raddoppia se acquistato direttamente sul mezzo. Una situazione frustrante che evidenzia l'importanza di un'informazione chiara e di punti vendita facilmente accessibili. È ora di ripensare alle modalità di vendita per garantire trasparenza e rispetto dei consumatori, evitando che momenti di viaggio si trasformino in esperienze stressanti e costose.

Domenica 1 giugno sono arrivata da Roma a Chieti Scalo. Dovendo raggiungere Chieti, ho cercato un rivenditore dei biglietti della Panoramica. Sono entrata in tutti i bar della piazza ma non ne ho trovato uno che ne vendeva. Ho dovuto, quindi, acquistarlo sull'autobus. Con mia grande sorpresa e.

