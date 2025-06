Il corteo per Gaza sfila a Roma | Palestina libera stop al massacro

Un fiume di voci e bandiere palestinesi si è mosso oggi per chiedere giustizia e pace, testimonianza della solidarietà internazionale. Il corteo, partito alle 14 da piazza Vittorio Emanuele e accompagnato dal suono di "Bella ciao", sta attraversando Roma con l’obiettivo di raggiungere piazza San Giovanni. Oltre 10.000 persone si sono unite in un messaggio forte: Palestina libera, stop al massacro, per un futuro di speranza e diritti.

È partito poco dopo le 14 da piazza Vittorio Emanuele, sulle note di "Bella ciao", il corteo per Gaza organizzato da Pd, M5S e Avs. Con arrivo previsto in piazza San Giovanni. I partecipanti, secondo fonti della polizia, sono almeno 10mila. Cori e bandiere della Palestina I manifestanti.

