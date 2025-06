il copasir e la vergogna della relazione sul caso cancellato paragon

Il Copasir avrebbe dovuto essere il baluardo della trasparenza e della responsabilità, ma il suo rapporto sul caso Cancellato-Paragon ha rivelato purtroppo i suoi limiti più profondi. Una relazione approvata all’unanimità che, invece di chiarire, ha coperto, semplificato e impoverito il dibattito pubblico, lasciando emergere una verità ormai evidente: la vera vergogna è la sua incapacità di vigilare con coraggio e autonomia.

Il caso Cancellato-Paragon avrebbe dovuto rappresentare il banco di prova massimo per il Copasir, l'organismo che per legge deve vigilare sull' operato dei servizi segreti italiani. E invece ne ha certificato i limiti strutturali, il suo grado di deferenza al potere, la sua disponibilità a coprire, a semplificare, a liquidare le questioni spinose con spiegazioni che insultano l'intelligenza. La relazione finale, approvata all'unanimità, ha prodotto l'esito perfetto per ogni governo: tanto rumore per nulla. Anzi: per l'ennesimo nulla.