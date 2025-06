Il congresso del Pd Sicilia confermata la vittoria di Barbagallo | convocata il 21 giugno l' assemblea del partito

Il Congresso del PD Sicilia si prepara a celebrare un momento cruciale: la conferma di Anthony Barbagallo come segretario regionale, con l’assemblea convocata per il 21 giugno. Il voto della commissione regionale ha sancito il suo successo, rafforzando la sua leadership e il progetto di rinascita del partito nell’isola. Una vittoria che segna una tappa importante nel percorso politico siciliano, consolidando il futuro del PD sotto la sua guida.

C'è il sigillo della commissione regionale per il congresso del Pd sulla vittoria di Anthony Barbagallo. Il candidato unico alla segreteria regionale (a capo della lista "Rigeneriamo il Pd") è stato riconfermato alla guida del partito in Sicilia dopo aver ottenuto 7.574 voti a favore, 685.

