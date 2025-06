Il Comune di Treviso riconosce i figli nati da due mamme

Centri estivi a Treviso, tornano i contributi del Comune per aiutare le famiglie - Per l’estate 2025, il Comune di Treviso rinnova il sostegno alle famiglie con figli minori, confermando i contributi per la frequenza di centri estivi e camp sportivi.

Il Comune di Treviso riconosce i figli nati da due mamme - La lettera dell'anagrafe recepisce la sentenza della Corte costituzionale. «Uno tra i primi comuni virtuosi» esulta la comunità Lgbtqia+ ... Da vanityfair.it

Ca’ Sugana: «Registriamo subito i figli delle coppie gay» - TREVISO - Il Comune di Treviso registrerà i figli di coppie omogenitoriali nati con procreazione assistita all’estero e rilascerà tutti i relativi certificati di nascita e atti ... Scrive ilgazzettino.it

Il Comune leghista di Treviso iscriverà le mamme arcobaleno nel registro: «Invito gli altri sindaci a fare lo stesso» - Mario Conte, il primo cittadino: «Noi rispettiamo le sentenze ma il rispetto delle norme non va confuso con scelte politiche o ideologiche» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

