Il Comune di Cusano Mutri approva una mozione per Gaza

Il Consiglio Comunale di Cusano Mutri si è appena unito al coro globale di solidarietà approvando all’unanimità una mozione per Gaza, esprimendo una posizione forte e condivisa sulla drammatica crisi in atto. Un gesto che testimonia il ruolo attivo delle comunità locali nel promuovere pace e diritti umani. Questo atto rappresenta un passo significativo verso un impegno concreto, invitando tutte le parti coinvolte a trovare una soluzione immediata e duratura.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto ieri sera, venerdì 6 giugno, il Consiglio Comunale del Comune di Cusano Mutri, durante il quale è stata approvata all’unanimità una mozione per Gaza con cui l’Amministrazione ha scelto di prendere una posizione chiara e netta sulla tragedia in corso a Gaza. Attraverso questo atto formale, il Comune ha chiesto: l’immediato cessate il fuoco, la riapertura dei corridoi umanitari, il riconoscimento dello Stato di Palestina. La mozione, firmata personalmente dal Sindaco Pietro Crocco, sarà trasmessa al Prefetto e al Ministero dell’Interno, con l’intento di far sentire anche la voce delle comunità locali in un momento in cui il silenzio non è più accettabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Comune di Cusano Mutri approva una mozione per Gaza

